Die Weiße Flotte will nach mehrfacher coronabedingter Terminverschiebung am 13. Mai in die Saison auf dem Bodensee starten. Allerdings geht es mit einem abgespeckten Fahrplan los.

Die Schiffe fahren laut Bodensee-Schiffsbetrieben (BSB) mit Sitz in Konstanz vorerst nur zwischen Konstanz und Überlingen, Konstanz und Friedrichshafen, Friedrichshafen und Lindau sowie auf dem Untersee zwischen Radolfzell und der Insel Reichenau. Zwischenstopps seien unter anderem bei der Insel Mainau und der Landesgartenschau Überlingen geplant. Maskenpflicht und Mindestabstand auf den Schiffen Auf den Schiffen gelten Abstands- und Hygieneregeln, zudem soll es an Bord nur Kiosk-Betrieb geben. Lässt es die Corona-Lage zu, wollen die BSB vor Pfingsten auf den regulären Frühjahrsfahrplan umstellen. Der Saisonstart sollte ursprünglich wie jedes Jahr kurz vor Ostern sein. Wegen zu hoher Inzidenzwerte und der bundesweiten Notbremse musste er verschoben werden. Die Weiße Flotte am Vorarlberger und Schweizer Bodenseeufer hingegen startete mit kleinem Angebot.