Interview mit Staatsweingutdirektor Jürgen Dietrich zur Weinlese

Ein herrlicher Herbsttag heute am 1. Oktober , und Zeit: die Ernte einzufahren- auch , die Trauben zu ernten am Bodensee. Z.B. die des Staatsweinguts Meersburg, das dem Land Ba-Wü gehört, mit über 60 ha Rebflächen in Singen am Hohentwiel, Gailingen am Hochrhein und in Meersburg. In Meersburg habe ich mich mit dem Direktor des Staatsweinguts, Jürgen Dietrich, in einem Weinberg über dem Bodensee - überall sind die Trauben reif, da hängen zB. rote Chardonnaytrauben oder weiße Müller Thurgau Weinbeeren an den Reben. Und ich habe Herrn Dietrich als erstes gefragt, ob die Weinlese schon begonnen hat.

ich würde sagen - er schmeckt auf jeden Fall - ein guter Wein vom Bodensee- dann wünschen wir Ihnen eine gute schöne Weinlese -danke für ihre Zeit Jürgen Dietrich, Chef des Staatsweinguts Meersburg