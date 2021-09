Weinlese am Bodensee beginnt später als üblich

Die Weinlese am Bodensee verzögert sich in diesem Jahr. Grund sei das nasskalte Wetter, so die Winzer. In rund zwei Wochen soll es mit der Ernte losgehen.

Während die Bio-Winzer am Bodensee wegen des nassen Wetters einen Totalausfall befürchten, ist man beim Winzerverein Hagnau (Bodenseekreis) noch optimistisch. Das derzeitige Wetter sei gut für die Trauben, so Tobias Keck. Er räumt aber ein, dass ein weiterer Starkregen die Ernte noch ruinieren könnte. Nach der Rebenschau wird die Genossenschaft gemeinsam entscheiden, wann die Lese beginnt. Unterdurchschnittlicher Jahrgang erwartet Das Staatsweingut in Meersburg startet mit den Frühsorten Müller-Thurgau am 20. September, die Hauptlese geht eine Woche später los. Mengenmäßig erwarte man einen unterdurchschnittlichen Jahrgang, hieß es auf SWR-Anfrage. Mit einer kleinen, aber qualitativ guten Ernte rechnen auch die bayrischen Bodensee-Winzer, wie in Lindau oder Nonnenhorn. Auch dort ist der Start in zwei Wochen geplant, etwa zehn Tage später als normalerweise.