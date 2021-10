Weinlese fällt am Bodensee geringer aus

per Mail teilen

Die Weinlese am Bodensee ist in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausgefallen. Die Qualität ist aus Sicht der Winzer aber zufriedenstellend.

Der Hagnauer Winzerverein rechnet mit 30 Prozent weniger Wein als in einem durchschnittlichen Jahr. Vor allem zwei Hagelschauer hätten für große Ausfälle gesorgt, so Tobias Keck vom Winzerverein. Die Qualität sei aber gut. Da müsse man jetzt schauen, wie der Wein sich entwickelt.

Auch die Winzer zwischen Kressbronn und Lindau rechnen mit Einbußen. Rund 15 Prozent betrage der Ausfall dort. Es sei ein sehr arbeitsintensives Jahr im Weinberg gewesen, sagt Clemens Hendriks vom Weinbauverein bayerischer Bodensee. Im August habe dort bei den Winzern ein Hagelschauer noch für Schäden gesorgt. Doch weil die Qualität stimme, seien die Winzer insgesamt zufrieden.

Totalausfälle bei Bio-Winzern am Bodensee

Beim Staatsweingut Meersburg beträgt der Ausfall circa 25 Prozent im Vergleich zu einem normalen Jahr. Das teilte der Weingutsdirektor mit. Mit ein Grund sei, dass es die Bioweine in diesem Jahr sehr schwer hätten. Auch die Bio-Anbaugebiete des Staatsweinguts am Hohentwiel seien davon betroffen. Und auch die Bio-Winzer am Bodensee haben laut dem Hagnauer Winzerverein fast alle einen Totalausfall zu verzeichnen. Das nasse Wetter habe den Trauben zugesetzt und zu Pilzbefall und Fäulnis geführt.

Pilzbefall hat es den Biowinzern am Bodensee in diesem Jahr besonders schwer gemacht. SWR Jana Hausmann

Ein "klassischer Bodenseewein"

Doch ganz ist die Weinlese noch nicht vorbei. Das Staatsweingut Meersburg ist derzeit dabei, die letzten Trauben abzuernten. "Fünf bis sechs Hektar hängen noch, vor allem Riesling, Weißburgunder und ein paar Spätburgunder", sagte Weingutsdirektor Jürgen Dietrich dem SWR.

Die Weinfans erwarte ein klassischer Bodenseewein, so Dietrich. Der 2021er Jahrgang werde fruchtig, mit stabilen Säuren und geringerem Alkoholgehalt. Dafür sei auch der sonnige Oktober verantwortlich, der geholfen habe, dass die Trauben sich noch richtig ausbilden konnten.

"Es war, als ob der liebe Gott uns entschädigen wollte für den schwierigen Sommer."

Die ersten Weine des 21er Jahrgangs werden voraussichtlich ab März kommenden Jahres in den Regalen stehen. Doch es lohne sich, ein paar Flaschen aufzuheben, so Jürgen Dietrich. Denn der Wein werde sich mit der Zeit noch positiv entwickeln.