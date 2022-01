Weingartens OB Markus Ewald wird offiziell verabschiedet

per Mail teilen

In Weingarten wird am Mittwochabend Oberbürgermeister Markus Ewald (parteilos) offiziell verabschiedet. Der 57-Jährige gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf.

Markus Ewald zieht sich zurück und folgt damit dem Rat seiner Ärzte. Der Rathauschef von Weingarten (Kreis Ravensburg) hatte vor gut drei Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Er kämpfte wochenlang um sein Leben und sitzt seitdem mit einer Querschnittlähmung im Rollstuhl. Sein Amt fordere ihn sehr, so Ewald. Setze er sich über die Warnsignale seines Körpers hinweg, könne seine Gesundheit weiteren Schaden nehmen, erklärte er im vergangenen Herbst, als er seinen Rücktritt ankündigte.

Verabschiedung im kleinen Rahmen

Ewald ist seit 2008 Oberbürgermeister von Weingarten. Seine derzeitige zweite Amtszeit hätte bis 2024 gedauert. Ewald habe die Stadt in den vergangenen 13 Jahren vorangebracht und sich intensiv für ihre Entwicklung eingesetzt, so die Stadt in einer Mitteilung zu seinem Abschied. Er habe die politische und soziale Kultur Weingartens weiterentwickelt.

Der Festakt zu Markus Ewalds Verabschiedung Mittwochabend findet coronabedingt im kleinen Rahmen statt, wird aber live im Internet übertragen.

OB Wahl im April

Die Wahl von Ewalds Nachfolger oder Nachfolgerin soll am 3. April stattfinden. Der Gemeinderat Weingarten hat in seiner jüngsten Sitzung als Termin für die Oberbürgermeisterwahl den ersten Sonntag im April bestimmt. Die Stelle wird am kommenden Wochenende öffentlich ausgeschrieben, Bewerbungen können bis 10. März abgegeben werden.