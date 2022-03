Stadt soll südlichste "Foodsharing-Stadt" Deutschlands werden

per Mail teilen

In Weingarten sollen übrig gebliebene, aber noch essbare Lebensmittel nicht mehr im Müll landen. Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat will Weingarten deshalb zur "Foodsharing-Stadt" machen, in der die Lebensmittel günstig weiterverkauft werden. Über einen entsprechenden Antrag soll kommenden Montag der Gemeinderat entscheiden.

Die Räte sollen entscheiden, ob die Stadtverwaltung den bereits bestehenden Verein "Foodsharing Ravensburg-Weingarten" unterstützt. Dieser holt etwa abgelaufene Lebensmittel bei 20 Partnern ab, darunter Bäckereien und Discounter. Die Waren werden dann in einer Abholstation in Weingarten günstig an Kunden aller Art verkauft. Stimmen die Räte zu, würde Weingarten zur südlichsten von bislang rund zehn "Foodsharing-Städten" Deutschlands.