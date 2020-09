Aus "14 Nothelfer" wird die "Breisgau-Klinik". Das Krankenhausgebäude in Weingarten (Kreis Ravensburg) hat in dieser Woche als Filmkulisse für einen "Schwarzwald-Tatort" gedient.

Als "Glücksfall" bezeichnete "Tatort"-Produktionsleiter Weißenrieder das Krankenhaus in Weingarten. Wegen der Corona-Pandemie durften er und sein Team nicht in einer Klinik in der Nähe von Freiburg drehen. Nun haben sie mit dem erst vor kurzem geschlossenen Krankenhaus in Weingarten einen Ersatz gefunden. Eindrücke von den Dreharbeiten: