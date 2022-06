Weingarten plant Blutritt wie vor der Pandemie

Die traditionsreiche Reiterprozession in Weingarten (Kreis Ravensburg) soll in diesem Jahr wieder so stattfinden wie vor der Corona-Pandemie. 2.500 Blutreiter können dabei sein.

Der Weingartener Pfarrer Ekkehard Schmid hat die etwa 100 Blutreitergruppen in der Region Oberschwaben-Bodensee angeschrieben. Das teilten die Weingartener Kirchengemeinde St. Martin und die Diözese Rottenburg-Stuttgart am Freitag mit. Pfarrer Schmid habe den Blutreitergruppen mitgeteilt, dass am 27. Mai ein Blutritt in der vertrauten Form wie zuletzt 2019 geplant sei.

2.500 Blutreiter und Blutreiterinnen können dabei sein

Ein Bluttritt statt Blutrittle, heißt es in der Pressemitteilung. Es sollen also nicht mehr wie in den vergangenen zwei Jahren wenige Reiter quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch die Stadt reiten, sondern wieder rund 2.500 Blutreiter. Auch die Musikkapellen sollen mit dabei sein. Dies ließen die aktuelle Situation und die Prognosen zu, erklärt Pfarrer Schmid.

Erstmals dürfen Frauen mitreiten

Die Stadt Weingarten habe dem zugestimmt. Die Vorbereitungen für den Blutritt laufen nun an, erstmals dürfen in diesem Jahr auch Frauen offiziell mitreiten.