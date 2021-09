Oberbürgermeister kündigt Rücktritt an

per Mail teilen

Der Oberbürgermeister von Weingarten, Markus Ewald, wird sein Amt nicht wie geplant bis 2024 ausüben. Wie der parteilose 57-Jährige am Montag bekannt gab, legt er es bereits Ende Januar 2022 nieder. Damit folge er dem dringlichen Rat seiner Ärzte, so Ewald. Ewald ist seit einem schweren Verkehrsunfall querschnittsgelähmt und sagte, er habe alles getan, um seine Leistungsfähigkeit so gut wie möglich zurückzuerlangen. Sein Amt fordere ihn jedoch sehr. Setze er sich über die Warnsignale seines Körpers hinweg, könne seine Gesundheit weiteren Schaden nehmen. Ewald ist seit 2008 Oberbürgermeister von Weingarten. Der Termin für die Wahl eines Nachfolgers ist noch offen.