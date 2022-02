per Mail teilen

In Weingarten sind vergangenes Wochenende neue Ortsschilder mit der Zusatzbezeichnung "Hochschulstadt" aufgestellt worden. Die Stadt hatte sich beim Innenministerium um den Titel beworben und eine Zusage bekommen. Sie verspricht sich davon unter anderem eine Werbung für die Hochschulen und auch für den Tourismus, wie es heißt. Der Baubetriebshof hat die neuen Schilder an 19 Ortseingängen in Weingarten aufgestellt.