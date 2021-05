per Mail teilen

Das Land und der Bund lassen in diesem Jahr die Fahrbahndecke von etwa 35 Kilometern Bundes- und Landesstraßen in der Region erneuern. Betroffen sind beispielsweise die Ortsdurchfahrten von Weingarten, Eberhardzell und Bad Buchau. Außerdem werden mehrere Brücken saniert, teilte das Land mit, unter anderem die Donaubrücke in Sigmaringen und das Löwentalviadukt bei Friedrichshafen. Die Kosten aller Projekte: rund 20 Millionen Euro.