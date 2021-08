Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben warnt vor einer dramatischen Zuspitzung des Fachkräftemangels. Bis im Jahr 2035 werde jede vierte Stelle unbesetzt bleiben, heißt es in einer Mitteilung. Die Corona-Krise habe die Digitalisierung in den Unternehmen beschleunigt. Für die neuen digitalen Jobs brauche es aber Fachkräfte mit entsprechender Ausbildung, die der Arbeitsmarkt langfristig nicht hergebe. Außerdem gingen in naher Zukunft Berufstätige aus den so genannten geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand. Die IHK Bodensee-Oberschwaben schätzt in einer Mitteilung den Fehlbedarf in der Region bis im Jahr 2035 auf 52.000 Fachkräfte. Die IHK fordert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so gut es geht weiter zu qualifizieren. Denn in Zukunft würden vor allem Arbeitskräfte mit guter Ausbildung gesucht.