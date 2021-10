Weinlese am Bodensee unterdurchschnittlich

Die Weinlese am Bodensee ist in diesem Jahr unterdurchschnittlich ausgefallen. Die Qualität sei aber zufriedenstellend, so die Winzer. Der Hagnauer Winzerverein rechnet mit 30 Prozent weniger Wein als in einem durchschnittlichen Jahr. Vor allem zwei Hagelschauer hätten für große Ausfälle gesorgt, so Tobias Keck vom Winzerverein. Auch die Winzer zwischen Kressbronn und Lindau rechnen mit Einbußen. Rund 15 Prozent betrage der Ausfall dort. Es sei ein sehr arbeitsintensives Jahr im Weinberg gewesen, so Clemens Hendriks vom Weinbauverein bayerischer Bodensee. Schlecht lief es für die Bio-Winzer. Dort habe es bei fast allen einen Totalausfall gegeben, so der Hagnauer Winzerverein.