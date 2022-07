per Mail teilen

Der Verein Bodensee Wein hat am Dienstagabend in Meersburg im Bodenseekreis die besten Weine des diesjährigen, 18. Müller-Thurgau-Wettbewerbes ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehörten unter anderem Weine der Spitalkellerei Konstanz, des Winzervereins Reichenau, des Staatsweinguts Meersburg und des Weinguts Peter Krause in Meersburg. Insgesamt wurden von den Juroren 120 Weine aus deutschen Anbaugebieten bewertet, 42 davon kamen vom Bodensee.