Die Stadt Lindau sagt wegen der Corona-Pandemie Jahrmarkt und Hafenweihnacht ab. Dafür will sie aber Lindau in eine Weihnachtsinsel verwandeln.

Die Stadt Lindau hat eigenen Angaben zufolge verschiedene Weihnachtsmarkt-Varianten durchgespielt. Bei keiner hätten die Corona-Verordnungen erfüllt werden können, heißt es von der Stadt. Darum sage man Jahrmarkt und Hafenweihnacht ab. Um den Schaustellern wirtschaftlich zu helfen, prüfe man aber, ob Fahrgeschäfte einzeln und dezentral aufgestellt werden könnten. Im Dezember wolle man zudem Lindau in eine hübsch geschmückte Weihnachtsinsel verwandeln.

Konstanz will machen, was möglich ist

Friedrichshafen und Biberach wollen noch diesen Monat über ihre Weihnachtsmärkte entscheiden. In Konstanz prüft man nach Angaben des Veranstalters statt des großen zentralen Weihnachtsmarkts kleinere Weihnachtsmarktinseln an verschiedenen Orten der Stadt. Man sei gewillt, das, was möglich ist, zu machen.