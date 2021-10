Konstanzer Weihnachtsmarkt wird zum "Adventsmarkt"

In Konstanz wird es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Das haben die Verantwortlichen angekündigt. Allerdings wird der Markt wegen Corona in abgespeckter Form stattfinden.

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt trägt einen neuen Namen, heißt "Adventsmarkt im Stadtgarten" und startet bereits knapp eine Woche früher als üblich. Los gehen soll es am 18. November: Weihnachtliche Hütten werden allerdings nur im Stadtgarten stehen, so die Verantwortlichen. Auf der Konstanzer Marktstätte und am Hafen gebe es in diesem Jahr coronabedingt keine Angebote. Kontrollen an Zugängen Der Stadtgarten wird ringsherum abgesperrt, Zugang zum Adventsmarkt gibt es durch zwei Eingänge, dort werden die dann geltenden Corona-Regeln überprüft. Ob es 2G oder 3G werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Unklar ist auch noch, wie viele Hütten genau im Stadtgarten aufgebaut werden. Dazu liefen noch letzte Abklärungen. 500.000 Lichter im Stadtgarten Dauern soll der "Adventsmarkt im Stadtgarten" insgesamt 34 Tage, bis zum 22. Dezember. Das Angebot soll laut Veranstalter ein guter Mix aus Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien werden: Von Holzmöbeln aus Weinfässern bis hin zu Büffelburgern. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre soll der Stadtgarten mit gut einer halben Million Lichtern weihnachtlich beleuchtet werden.