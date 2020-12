per Mail teilen

Mit 20 kleinen Hütten hat in der Altstadt von Biberach der vorweihnachtliche Adventsmarkt begonnen. Um die Corona-Auflagen einhalten zu können, durften nur ein Viertel der sonst üblichen Anzahl von Ständen aufgebaut werden.

Ganz verzichten wollte man in Biberach dann doch nicht auf den traditionsreichen Christkindlesmarkt. Ein wenig vorweihnachtliche Atmosphäre in der Corona-Zeit sei wichtig. Die wenigen Hütten stehen in großem Abstand zueinander und sind auf zwei Plätze verteilt. Es besteht Maskenpflicht, gastronomische Angebote und der Ausschank von Alkohol sind nicht erlaubt. Baubürgermeister Christian Kuhlmann betont, dass alle Corona-Auflagen eingehalten würden.

Briefe an das Christkind

Auf dem Adventsmarkt gibt es auch wieder die beliebte "Christkindles-Poststelle". In den Briefkasten von Hütte Nr. 5 steht, dürfen Kinder ihren Weihnachts-Wunschzettel einwerfen. Das Biberacher Christkind scheint nicht nur die Wünsche der Kinder zu verstehen, die schon schreiben können. Selbstgemalte Bilder von den Kleineren sind ebenso willkommen.

"Alle Zuschriften werden beantwortet." Wolfgang Winter, Organisator Stadt Biberach

Über 1.500 Kinder-Briefe, geschrieben und gemalt, gehen jedes Jahr bei der "Christkindles-Poststelle" in Biberach ein.