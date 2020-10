Die meisten Weihnachtsmärkte bei uns in der Region Bodensee-Oberschwaben sind wegen der Coronapandemie bereits abgesagt. In mehreren Städten soll es aber kleinere Ausgaben geben.

In Friedrichshafen beispielsweise wurden der Weihnachtsmarkt zwar abgesagt, stattdessen soll es aber etwa ein "Weihnachtliches Friedrichshafen" inklusive Christbaum, Weihnachtsschmuck und dezentralen Ständen in der ganzen Stadt geben. Es wird jedoch kein Glühwein ausgeschenkt. Ähnliches ist in Biberach mit einem Adventsmarkt und in Radolfzell (Landkreis Konstanz) mit Adventsgassen geplant. Auch Lindau hat die Hafenweihnacht abgesagt, stattdessen verwandelt sich die Stadt in eine Weihnachtsinsel. Allerdings steht auch all das unter dem Vorbehalt der Entwicklung der Coronazahlen.

Auch Konstanz sagt Weihnachtsmarkt am See ab

Während Ravensburg bisher als letzte größere Stadt in der Region Bodensee-Oberschwaben noch an seinem verkleinerten Christkindlesmarkt festhält, hatte Konstanz am Donnerstagabend die Reißleine gezogen und eine abgespeckte Weihnachtsmarkt-Version mit dezentralen Weihnachtsdörfern endgültig abgesagt - wegen steigender Coronazahlen, so die Stadt.

„Der Konstanzer Weihnachtsmarkt war immer ein überregionaler Besuchermagnet. Da viele andere Weihnachtsmärkte bereits abgesagt wurden, würde der Konstanzer Weihnachtsmarkt noch stärker als Magnet wirken. Das würde für die Bürger und Gäste der Stadt unter den Corona-Entwicklungen eine Gefahr bedeuten. Das möchte die Stadt angesichts der hohen Infektionszahlen in der gesamten umgebenden Region unbedingt vermeiden“ Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt Konstanz

Für Marktbeschicker nur schwer verkraftbar

Die Absage des Weihnachtsmarktes sei vor allem für die Marktbeschicker wie Hüttenbetreiber, Kunsthandwerker und Schausteller eine wirtschaftliche Katastrophe. Viele hätten ihre Waren schon im Sommer eingekauft, so der Konstanzer Veranstalter Tommy Spörrer. Auch hätte es seit dem Frühjahr kaum eine Möglichkeit für Marktbeschicker gegeben, an anderen Märkten teilzunehmen. Bisher sei in Konstanz keine Alternative mit etwa einzelnen Hütten in der Altstadt geplant. Auch Singen hat seinen Weihnachtsmarkt ohne verkleinertes Angebot abgesagt.