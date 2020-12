Es war die Zeit, als Kaiser Augustus alle Menschen in seinem Reich zählen und für die Steuer erfassen ließ. Jeder in seiner Stadt. Auch Josef machte sich auf den Weg, aus der Stadt Nazareth reiste er mit seiner schwangeren Verlobten Maria nach Bethlehem. In Bethlehem kam ihr Kind zur Welt, das sie, weil sie keinen Platz in der Herberge fanden, in einem Stall in eine Futterkrippe legten. Den Hirten in der Umgebung erschien daraufhin ein Engel ...