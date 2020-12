per Mail teilen

Im ersten Teil der Weihnachtsgeschichte nach Evangelist Matthäus wurde die Geschichte von der Geburt Jesu erzählt. Im zweiten Teil geht es nun darum, dass kurz darauf Männer zu der Krippe unterwegs sind, die später in der katholischen Tradition die "Heiligen Drei Könige" oder "die Weisen aus dem Morgenland" genannt werden. In der Bibel, hier in der Übersetzung der "Gute Nachricht Bibel" der Deutschen Bibelgesellschaft, sind es die Männer, die die Sterne deuten ...