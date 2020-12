per Mail teilen

Josef und Maria unterwegs, Ochs und Esel im Stall und ein Stern, der den Weg weist. In diesem Advent gibt es die Weihnachtsgeschichte als Hörspiel. Eine Aktion des SWR mit dem Theater Ravensburg.

Jede Menge Engel, dazu Maria, Zacharias und andere sind bis Heiligabend in kleinen Hörspielen zu erleben. Das SWR-Studio Friedrichshafen hat zusammen mit dem Theater Ravensburg die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas- und dem Matthäus-Evangelium vertont. Die Idee dazu hatte SWR-Redakteur Dirk Polzin.

"Wenn es in Zeiten von Corona keine Krippenspiele, keine Theaterspiele zur Weihnachtsgeschichte geben kann und auch nicht die üblichen Gottesdienste, dann bringen wir die Bibeltexte den Radiohörerinnen und -hörern als Hörspiel ins Wohnzimmer – sozusagen als radiophones Weihnachtsgeschenk in Zeiten der Pandemie." Dirk Polzin, SWR

Basis der Hörspielproduktion "Fürchtet Euch nicht!" sind die Bibeltexte aus der ökumenischen "Gute Nachricht Bibel". Dabei handelt es sich um eine zeitgenössische und gut verständliche Bibelübersetzung der Deutschen Bibelgesellschaft. Die Rolle des Erzählers der je zwei bis drei Minuten langen Bibelteile übernimmt Dirk Polzin. Allen anderen Figuren der beiden Evangelien verleiht das Ensemble des Theaters Ravensburg eine Stimme: Ana Schlaegel, Alex Niess, Jutta Klawuhn, Marco Ricciardo und Tobias Bernhardt.

"Hintergrund für die Zusammenarbeit ist einerseits die Professionalität des Ensembles, aber auch das Ziel des Südwestrundfunks, Kulturschaffende während der Pandemie und des erneuten Lockdowns zu unterstützen." Rebecca Lüer, Leiterin des SWR-Studios Friedrichshafen

So ist die Weihnachtsgeschichte als Hörspiel entstanden:

Zu hören sind die Teile der Weihnachtsgeschichte von Montag bis Freitag täglich zwischen 16 und 17 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Friedrichshafen. Enden wird die Reihe einen Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember.