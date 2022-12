Zwölf Weihnachtsbabys am Bodensee und Oberschwaben

Insgesamt zwölf Kinder sind in diesem Jahr an Heiligabend in den Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben geboren. Eine Klinik spricht sogar von einem Kindersegen.

Zwölf Weihnachtsbabys haben am 24. Dezember in den Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang, Ravensburg und Biberach das Licht der Welt erblickt. Das teilten der Klinikverbund Medizin Campus Bodensee, die Oberschwabenklinik sowie die Sana Kliniken Biberach mit. Das erste der sieben "Christkinder" war die kleine Natasha, die bereits in den frühen Morgenstunden in Friedrichshafen geboren wurde. "Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir jemals in unserem Leben bekommen haben", sagte Vater Richard Czörgö. Für ihn und seine Partnerin Ildiko Hochrein ist Natasha das erste Kind.

Richard Czörgö und Ildiko Hochrein mit ihrem Weihnachtsbaby Natasha. Pressestelle MCB

Sechs "Christkinder" in Tettnang

In der Klinik Friedrichshafen war Natasha das einzige Weihnachtsbaby. In der Tettnanger Klinik wurden an Heiligabend sechs weitere Kinder geboren. Das erste Baby, das am 24. Dezember in Tettnang geboren wurde, war die kleine Malea. Sie kam genau am errechneten Geburtstermin zur Welt. Für Mutter Sarah Begger ist Malea das erste Kind. Auch Katharina und Gian-Luca Zamarco wurden an Heiligabend das erste Mal Eltern, von Tochter Pia Marie.

"Eigentlich war der 31. Dezember der errechnete Termin, aber Pia Marie wollte unbedingt ein Christkind werden."

Über die Geburt ihres Sohnes Josef Enno freuten sich am Abend Miriam und Daniel Amann. Neben zwei weiteren Jungen kam mit Karla um 20:26 Uhr das letzte "Christkind" in der Klinik Tettnang gesund und munter zur Welt.

Der Klinikverbund MCB freut sich laut Mitteilung über den Kindersegen an Heiligabend in den Kliniken in Friedrichshafen und Tettnang. "Irgendwie wollten alle Kinder am 24. Dezember auf die Welt kommen", sagte Hebamme Meike Siegl. Am ersten Weihnachtsfeiertag sei es hingegen ruhig auf den Geburtsstationen des MCB gewesen.

Drei Geburten am 24.12. in Ravensburg

Um 11.11 Uhr des 24. Dezember kam das erste Weihnachtsbaby am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg zur Welt. Es trägt den Namen Alois Florian. Neben ihm kamen noch zwei weitere Kinder in Ravensburg zur Welt. Am Westallgäu-Klinikum Wangen kam erste Feiertagskind erst am 25. Dezember. Insgesamt seien in den Geburtskliniken in Wangen und Ravensburg elf Kinder über die Weihnachtstage geboren worden.

Sechs Babys kamen in Biberach an den Feiertagen zur Welt

An Heiligabend kam sehr verspäte Runa Josefa zur Welt. "Der errechnete Geburtstermin war bereits Mitte Dezember", erzählt Mutter Nina. Ebenfalls an Heiligabend kam ein Junge in der Biberacher Klinik zur Welt. Während des ersten und zweiten Weihnachtstages wurden noch vier weitere Kinder in Biberach geboren. Im SRH-Klinikum in Sigmaringen kam laut einer Sprecherin am zweiten Weihnachtstag nur ein Kind zur Welt.