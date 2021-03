Die Winterferien an den Schulen in Radolfzell (Kreis Konstanz) bleiben unverändert. Das teilte die Stadt mit. Die Ferien beginnen am 23. Dezember und enden am 10. Januar. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte die Schulen im Land dazu aufgerufen zu prüfen, ob sie die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage früher beginnen lassen wollen. Auch in Konstanz bleiben die Ferien wie gehabt.