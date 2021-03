Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, hat die geforderte Unterlassungserklärung der Stadt Überlingen unterschrieben. Damit endet ein Streit um Aussagen Weidels über vermeintliche Corona-Kontrollen in der Stadt am Bodensee.

"Mit der fristgerechten Unterzeichnung der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung ist die Sache aus unserer Sicht erledigt", schreibt die Stadt Überlingen (Bodenseekreis) auf SWR-Anfrage. Weidel hat die Papiere nach Aussage ihres Pressesprechers bereits am Montag unterzeichnet und dem Anwalt der Stadt Überlingen zugestellt.

Behauptungen über Masken-Kontrollen

In dem Streit ging es um Behauptungen Weidels über das Überlinger Ordnungsamt. Bei einem Wahlkampfauftritt in Schwäbisch-Gmünd Ende Januar hatte die stellvertretende Vorsitzende der AfD im Bodenseekreis behauptet, Mitarbeiter des Ordnungsamtes würden sich als Kunden ohne Masken ausgeben, um die Maskenpflicht in Geschäften, in dem Beispiel in einer Bäckerei, zu überprüfen. Diese Geschichte stellte sich später als unwahr heraus. Weidel schrieb bei Twitter sie sei einer "Wanderlegende" aufgesessen.

Weidel darf Äußerungen nicht wiederholen

Weidel hatte sich zuerst telefonisch, später dann auch noch auf ihrem Twitter-Account öffentlich beim Ordnungsamt und der Stadt entschuldigt. Trotzdem beharrte die Stadt darauf, dass solche Aussagen auch künftig nicht wiederholt werden dürften und forderte die Unterlassungserklärung ein. "Im Wiederholungsfall würde nun eine Vertragsstrafe fällig werden", so die Stadt Überlingen.

Kritik an Vorgehen der Stadt bei Verstößen

Unterdessen steht die Bußgeld-Politik der Stadt Überlingen weiter in der Kritik. Vor allem die Art und Weise wie die Stadt bei der Nachverfolgung von Corona-Verstößen vorgeht. Der Vorwurf: Das Ordnungsamt soll Fernseh- und Zeitungsberichte als Grundlage für Bußgelder ausgewertet haben.