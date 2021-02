Der Streit zwischen der Stadt Überlingen und der AfD-Landesvorsitzenden Alice Weidel scheint beigelegt. Die Politikerin hat erklärt, sie habe Angaben eines Bürgers fälschlicherweise nicht überprüft.

Nach einem Streit um ein angebliches Corona-Bußgeld für eine Verkäuferin in einer Bäckerei in Überlingen (Bodenseekreis) wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Verordnung hat sich Alice Weidel (AfD) am Donnerstag beim Leiter des Ordnungsamts der Stadt telefonisch entschuldigt. Das erklärte ihr Sprecher gegenüber dem SWR. In einer schriftlichen Stellungnahme der AfD-Landesvorsitzenden heißt es, sie sei kurz vor ihrer Rede in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) durch einen Überlinger Bürger über den vermeintlichen Vorfall in einer Bäckerei informiert worden. "Fälschlicherweise habe ich diese Angelegenheit nicht verifiziert. Das bedaure ich sehr und ich entschuldige mich daher bei den Mitarbeitern des Ordnungsamtes Überlingen. Das hätte mir nicht passieren dürfen", heißt es wörtlich.

Angebliches Bußgeld für Vorfall in Bäckerei

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag und Vorsitzende des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg hatte Ende Januar in einer Rede in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) behauptet, Mitarbeiter des Überlinger Ordnungsamtes würden bewusst Corona-Verstöße provozieren, um dafür hohe Bußgelder zu kassieren. Weidel hat in Überlingen einen Wohnsitz. So sei ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes inkognito in eine Bäckerei gegangen und habe dabei absichtlich keinen Mund-Nasenschutz getragen. Weil die Verkäuferin den Mann dennoch bedient haben soll, soll sie mit einem Bußgeld von 2.000 Euro belegt worden sein. Von diesen Behauptungen in ihrer Rede hat sich Weidel jetzt distanziert.

Stadt Überlingen drohte mit rechtlichen Schritten

Die Stadt Überlingen hatte die Darstellung in einer Mitteilung vom Mittwoch entschieden zurückgewiesen. Der Stadtverwaltung Überlingen sei kein derartiger Vorgang bekannt. Zudem liege der Höchstsatz für das Nichttragen einer Maske bei 250 Euro. Mit einem Bußgeld würde außerdem nur die Person belegt, die keine Maske trägt, nicht aber eine Bäckereiverkäuferin, so die Stadt. Sie hatte rechtliche Schritte angekündigt, sollte sich die stellvertretende Vorsitzende der AfD im Bodenseekreis nicht entschuldigen. Eine solche Entschuldigung ist nun wohl erfolgt.