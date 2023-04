Keine Maskenpflicht: Händler hoffen auf mehr Kunden in der Region Bodensee-Oberschwaben

Durch die neue Corona-Verordnung des Bundes sind am Sonntag im Handel, in der Gastronomie und in Kulturbetrieben auch in der Region Bodensee-Oberschwaben einige Corona-Regeln gefallen.

Neben der 3G-Regel entfällt die Maskenpflicht, sofern die Händler oder Gastronomen diese nicht per Hausrecht vorschreiben. Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Ravensburg hofft, dass der Einzelhandel dadurch einen Schub erhält. Beim verkaufsoffenen Sonntag in Ravensburg waren die Menschen geteilter Meinung. Ladenbesitzer sorgen sich über Ausfall von Mitarbeitern Geschäfts- und Supermarktinhaber machen sich Gedanken, wie sie Ausfälle bei ihren Mitarbeitern durch den Wegfall der Maske vermeiden können. Wie die Gewerkschaft ver.di im Bezirk Ulm-Oberschwaben mitteilt, wurde im Handel teils vereinbart, dass die Beschäftigten weiter eine Maske tragen, teils wird es ihnen auch freigestellt. Beim Geschäft Sport Heinzel in Biberach etwa können Kunden und Mitarbeiter nach bisherigen Planungen selbst entscheiden: Trägt allerdings der Kunde eine Maske, soll sich der Mitarbeiter anpassen. Lehrverbände befürchten Konflikte an Schulen Nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den Schulen befürchten Lehrerverbände ab dieser Woche Konflikte. "In der Tat droht jetzt die Gefahr, dass einerseits Kinder, die Maske tragen, von Mitschülern als Weicheier und überängstlich gehänselt werden oder auch umgekehrt Druck auf Nicht-Maskenträger ausgeübt wird", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach sich für eine Selbstverpflichtung von Lehrkräften und Schülern aus, in jeder Klasse bis einschließlich der Woche nach den Osterferien weiter Masken im Unterricht und auf dem Schulgelände zu tragen. Lauterbach und Kretschmann raten zum Tragen der Maske Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfahl erneut, weiter Masken in Innenräumen zu tragen. Er werde dies etwa beim Einkaufen tun, "das rate ich auch jedem Bürger", sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. "Das Risiko, sich zu infizieren, ist selten höher gewesen als jetzt." Aus medizinischer Sicht hätte er eine Maskenpflicht und andere Schutzregeln für richtig gehalten, rechtlich sei es deutschlandweit aber nicht mehr möglich gewesen, twitterte Lauterbach. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte im Wochenverlauf dazu aufgerufen, die Maske drinnen beizubehalten. "Damit schützen wir nicht nur die eigene Gesundheit, sondern zeigen auch Solidarität in der Gemeinschaft", hatte der 73-Jährige betont.