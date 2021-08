Wegen Materialmangels und hoher Holzpreise sind viele Zimmereien und Holzbaubetriebe derzeit besonders lang über den Sommer geschlossen. Viele Betriebe hätten drei bis vier Wochen zu, so Armin Baumann, Chef des gleichnamigen Holzwerks in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg). Das sei ungewöhnlich. Wegen des Baubooms hätten Zimmereien und Holzbaubetriebe jahrelang überhaupt keine Sommerferien gemacht. Aktuell sei Holz und anderes Material unter anderem wegen der großen Nachfrage aus dem Ausland knapp. Deshalb hätten sich viele seiner Kunden zu den langen Somerferien entschlossen, so der Wangener Holzwerkchef. Aktuell koste Bauholz doppelt so viel wie vor einem Jahr.