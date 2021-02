Rund 300.000 Schaden entstand am Samstag beim Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Wallenreute bei Aulendorf (Kreis Ravensburg). 10 Rinder, die in der Halle untergebracht waren, konnten laut Polizei gerettet werden. Ein Übergreifen des Brandes auf ein angrenzendes Stallgebäude, in denen rund 800 Schweine gehalten werden, konnte verhindert werden. Der 37-jährige Eigentümer und dessen 72-jähriger Vater erlitten bei ersten Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen. Die Löscharbeiten dauerten bis in Nacht an, die Brandursache ist bislang unklar. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee in sozialen Netzwerken mitteilte, waren die Löscharbeiten sehr schwierig, da wegen der eisigen Temperaturen das Löschwasser in den Schläuchen und Stahlrohren zu gefrieren drohte und Straßen und Wege in Eisflächen verwandelte.