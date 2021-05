Neun Kunstwerke von Kunstschmied Peter Klink aus Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) stehen entlang der Europäischen Wasserscheide zwischen Ach-Linz und dem Höchsten. Wasserscheiden waren früher für die Menschen bedeutend, ihr Verlauf gab die Fließrichtung des Wassers an und somit die Richtung früher Transportwege.

Wasserscheiden wirken an ihrem Ursprung zunächst unbemerkt im Untergrund. Sie sind jedoch entscheidend für die Geologie - für Bäche, Flüsse und Seen. Und damit waren sie auch prägend für die Kultur der Menschen, die sich zwischen Alp und Bodensee ansiedelten. Kultstätten und Straßen wurden seit Urzeiten auf Wasserscheiden gebaut.

Bedeutung der Wasserscheide zwischen Donau und Rhein

Weil Wasserscheiden das Leben früher stärker beeinflussten, zeichnete man sie noch bis in die 1950er-Jahre in Karten ein. Für unser heutiges Leben ist es nicht mehr so bedeutsam, ob das Regenwasser in den Rhein oder in die Donau abfließt. Warum es geologisch aber bedeutsam bleibt und warum sich die Wasserscheide in der Region Bodensee-Oberschwaben auch heute noch Zentimeter für Zentimeter verschiebt, erklärt der Herbertinger Geologe Josef Merkt.

Verlauf der Europäischen Wasserscheide in Baden-Württemberg