Wasserrohrbruch in Konstanz: Reparatur an Wasserleitung läuft

In Konstanz ist es in der Nacht auf Mittwoch auf einer Hauptdurchgangsstraße zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Wie es dazu kam, ist noch nicht klar.

Eine der Hauptdurchgangsstraßen in Konstanz, die Reichenaustraße entlang des Seerheins, ist am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag bis auf Weiteres für den Verkehr stadteinwärts gesperrt. Grund dafür ist ein Wasserrohrbruch. Die Hauptleitung für Frischwasser auf Höhe des Herosé-Parks ist gebrochen, das teilen die Stadtwerke Konstanz mit. Durch einen gut zwei Meter langen Riss lief Wasser aus und die Straße stand am Morgen unter Wasser. Der Verkehr stadtauswärts fließt seit dem Vormittag wieder.

Viel Kies und Erde wurde in der Nacht hochgespült. Dieser Schlamm ist weggeräumt worden. Jetzt werde die Leitung repariert, vermutlich bis in den Mittwochabend, heißt es von den Stadtwerken. Die genaue Ursache für den Wasserrohrbruch sei noch nicht klar. Der Abwasserkanal ist nicht betroffen.

Schlamm muss weggeräumt und das Rohr freigelegt werden. Auch ein Baum muss für die Bauarbeiten weichen. SWR Marlene Fuchs

Wie lange die Strecke stadteinwärts gesperrt bleiben muss, ist noch unklar. Das hänge von den Reparaturarbeiten ab. Mehrere Buslinien werden umgeleitet.

Im Berufsverkehr am Morgen kam es laut Polizei zu Staus und Behinderungen. In gut zehn angrenzende Häuser soll laut Stadtwerke am Mittwochabend das Trinkwasser wieder verfügbar sein.