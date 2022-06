Wasserqualität am Bodensee und in Oberschwaben sehr gut

Die Wasserqualität ist an den Badestellen am Bodensee und den meisten kleineren Seen und Gewässern in der Region Bodensee-Oberschwaben sehr gut. Das zeigt die neue Badegewässerkarte.

Die Gewässerkarte hat das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag veröffentlicht. Erfreulich: Die allermeisten Badestellen am Bodensee und in Oberschwaben können bedenkenlos zum Baden genutzt werden. Die Wasserqualität ist dort gut bis sehr gut. Dem Sprung ins Nass steht laut der Badegewässerkarte an den meisten Badestellen nichts im Weg. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Jan-Philipp Strobel Proben erfolgen regelmäßig in Badesaison Zwei Seen in der Region fallen dabei negativ auf: Die Wasserqualität im Holzmühleweiher bei Vogt im Kreis Ravensburg wurde mit mangelhaft bewertet und ist auf der Karte des Gesundheitsministeriums rot markiert. Nach starkem Regen sei die Keimzahl bei einigen Proben zu hoch gewesen, erklärte das Gesundheitsamt Ravensburg auf SWR-Anfrage. Inzwischen seien die Proben aber wieder unauffällig. Ein weiteres Gewässer fällt im Kreis Ravensburg negativ auf: Der Rösslerweiher bei Schlier hat laut Gesundheitsministerium nur eine ausreichende Qualität und ist gelb markiert. Für die Auswertung werden während der Badesaison mindestens einmal im Monat Wasserproben aus den Gewässern im Land entnommen und im Labor untersucht.