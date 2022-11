Trinkwasser aus dem Bodensee wird teurer

per Mail teilen

Für viele Menschen in Baden-Württemberg könnte das Trinkwasser bald teurer werden. Die Bodensee-Wasserversorgung hat am Dienstag die Umlage für ihre Mitglieder erhöht.

Der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung hat die höchste Erhöhung der Wasserumlage in der Geschichte des 1954 gegründeten Unternehmens beschlossen. Statt 66 Cent wie bisher werden die Kommunen ab dem kommenden Jahr für einen Kubikmeter Bodenseewasser 81 Cent bezahlen. Der Zweckverband mit seinen 183 Mitgliedsgemeinden und -verbänden hat am Dienstag in Pforzheim dem Vorschlag der Geschäftsführung zugestimmt.

Kosten für Personal und Energie gestiegen

Grund für die Erhöhung seien die gestiegenen Kosten für Energie und Personal, heißt es vom Zweckverband. Zudem ging es bei der Verbandsversammlung um mehrere Investitionen, etwa zur Erneuerung von Versorgungsanlagen. Die Bodensee-Wasserversorgung investiert außerdem mehrere hundert Millionen Euro in das Großprojekt "Zukunftsquelle" für ein weiteres Wasserwerk. Im Frühsommer wurden dafür am Grund des Bodensees bereits Erkundungsbohrungen durchgeführt.