Skifahren in Vorarlberg - was ist erlaubt?

Wegen des Lockdowns in Österreich bleiben auch in Vorarlberg die Hotels und Pensionen in den Wintersportorten bis mindestens 12. Dezember geschlossen. Was müssen Skitouristen jetzt wissen?

Die meisten Vorarlberger Skigebiete planen trotz geschlossener Restaurants und Hotels Anfang Dezember in die Wintersaison zu starten. Das ergab eine SWR-Umfrage. Die Bergbahnen dürfen nämlich trotz des seit Montag geltenden Lockdowns fahren, Skifahren ist erlaubt. Im Skigebiet Silvretta-Montafon zum Beispiel sind einige Bahnen bereits in den Wochenendbetrieb gestartet. Saisonstart Anfang Dezember Der Saisonstart sei für den 4. Dezember geplant, hieß es aus dem Skigebiet Damüls-Mellau. Man habe bereits viele Saisonkarten verkauft, für deren Besitzer wolle man trotz Lockdowns öffnen. Auch Laterns will die Lifte Anfang Dezember in Betrieb nehmen - vorausgesetzt, es gibt genügend Schnee. Unklar ist die Lage noch in Lech-Zürs am Arlberg. Dort ist der offizielle Saisonstart auf den 13. Dezember verschoben. Der Lockdown soll bis mindestens 12. Dezember gelten. Ob die Bahnen für Tagestouristen und Einheimische schon früher öffnen, werde noch geklärt. Gespräche laufen auch am Sonnenkopf, dort wolle man im Laufe der Woche entscheiden, wann es losgeht. 2G-Regel und Maskenpflicht Auch während des Lockdowns ist Skifahren und die Benutzung von Bergbahnen erlaubt. In den Vorarlberger Skigebieten gilt in geschlossenen Bahnen die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht. Ungeimpfte werden keinen Winterurlaub in Vorarlberg machen können. Sie dürfen auch nach dem Lockdown weder eine Gondel benutzen, noch in einem Hotel wohnen. Die Regeln in den Skigebieten gelten für Einheimnische wie für ausländische Gäste. Deutsche Urlauber kommen allerdings nur über die Grenze nach Österreich, wenn sie geimpft, genesen oder PCR-getestet sind. Stornomöglichkeit wegen Lockdown Wer bereits einen Urlaub in den Vorarlberger Skigebieten gebucht hat, der in die Zeit des Lockdowns fällt, sollte den Urlaub wegen der geschlossenen Unterkünfte laut ADAC kostenlos stornieren können. Welche Regeln nach dem Lockdown für Winterurlauber gelten, ist noch unklar.