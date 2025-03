Streik im öffentlichen Dienst: Schwerpunkt Ravensburg

Die Gewerkschaft ver.di weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus. In der Region Bodensee-Oberschwaben ist einer der Schwerpunkte in Ravensburg.

Aufgerufen zum Streik sind Beschäftigte in der Region Bodensee-Oberschwaben. Unter anderem in Friedrichshafen, Überlingen, Wangen, Tettnang, Isny, Kißlegg, Meckenbeuren und Deggenhausertal. Einer der Schwerpunkte in Oberschwaben ist am Montag in Ravensburg.

Hier sind Beschäftigte der Stadt, des Bauhofs, von Kitas, der Klinik und den Stadtwerken Ravensburg laut ver.di zum Streik aufgerufen. Ein öffentlicher Demonstrationszug mit Kundgebung ist geplant. Er startet laut der Gewerkschaft um acht Uhr am Gespinstmarkt in Ravensburg.

Erneut Streik im St. Elisabethen-Klinikum der OSK

Erneut betroffen vom Streik ist unter anderem auch das St. Elisabethen-Klinikum der OSK in Ravensburg. Laut Mitteilung des Klinikums werden am Montag nur vier der zehn OP-Säle besetzt sein. Einige planbare Operationen seien verschoben worden. Notfälle würden aber versorgt und dringende Behandlungen durchgeführt. Nicht bestreikt werden das Westallgäu-Klinikum in Wangen und die Medizinischen Versorgungszentren der Oberschwabenklinik.

Dienstag: Streik in Kliniken Konstanz und Singen

Am Dienstag werden das Klinikum Konstanz und das Hegau-Bodensee-Klinikum Singen bestreikt. Darüber hinaus ist am Dienstag auch der Nahverkehr in Konstanz betroffen. Es werden voraussichtlich keine Linien- und Schulbusse fahren, ebenso wenig die Fähren zwischen Konstanz und Meersburg, heißt es von den Konstanzer Stadtwerken.