Die Warnstreiks in Betrieben des öffentlichen Dienstes der Region Bodensee Oberschwaben gehen auch diese Woche weiter. Die Gewerkschaft Verdi kündigte Arbeitsniederlegungen am Mittwoch im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried (Kreis Biberach) und am Donnerstag in den beiden Zentren für Psychiatrie in Ravensburg-Weissenau und auf der Reichenau (Kreis Konstanz). Verdi fordert fünf Prozent mehr Lohn. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende der Woche.