Die Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst werden diese Woche fortgesetzt. Das teilt die Gewerkschaft ver.di Südbaden Schwarzwald mit. Demnach streiken Erzieherinnen und Sozialarbeiter am Dienstag in Konstanz und am Mittwoch in Singen. Weitere Streiks sind laut ver.di nach den Osterferien geplant. So wolle man den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte Mai erhöhen.