An den Warnstreiks der IG Metall in Friedrichshafen haben sich am Freitag rund 4.400 Arbeiter der Unternehmen ZF, Zeppelin und DGH beteiligt. Damit sei man sehr zufrieden, sagte die IG-Metall-Geschäftsführerin dem SWR. Bei ZF habe bis zur Spätschicht die Produktion komplett stillgestanden. Die Arbeitnehmer wollten mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Lohn.