In der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst haben Warnstreiks in Baden-Württemberg begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Den Start machten Bauhof-Mitarbeiter in Friedrichshafen.

Rund 40 Angestellte bei den Städtischen Baubetrieben in Friedrichshafen haben am frühen Morgen die Arbeit niedergelegt. Mit dabei war auch auch der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann.

"Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst sind Helden"

Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst hätten eine Tariferhöhung um 4,8 Prozent verdient, weil sie in der Corona-Zeit viel geleistet hätten, so Kunzmann. Sie seien "Helden" und systemrelevant.

Grund für den Warnstreik sind die aus Sicht der Gewerkschaft bisher enttäuschenden Tarifverhandlungen. Man werde weiterkämpfen, wenn die Arbeitgeber sich nicht bewegen, hieß es bei der Kundgebung in Friedrichshafen.

"Wir werden Druck machen auf der Straße. Leider sind wir dazu gezwungen. Es geht um die Wertigkeit der Arbeit im öffentlichen Bereich, in Kitas, Krankenhäusern oder Bauhöfen." Martin Kunzmann, DGB-Vorsitzender Baden-Württemberg

Man wolle sehen, was am Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern herauskommt, so Kunzmann im SWR-Interview. Er hoffe, man werde nicht zum Streiken gezwungen. Ein Streik sei immer das letzte Mittel. Mit den Warnstreiks wolle man jetzt versuchen, die Arbeitgeber in Bewegung zu setzen.

Verdi: Untere Lohngruppen brauchen mehr Geld

In Friedrichshafen habe man als Streikort bewusst die städtischen Baubetriebe ausgesucht, so die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Jutta Aumüller gegenüber dem SWR. Im Bauhof arbeiteten vor allem Menschen in den unteren Lohngruppen, die dringend mehr Geld bräuchten.

Weitere Aktionen im Bodenseekreis und in BW geplant

Der Warnstreik in Friedrichshafen wird nicht der letzte in der Region sein. Aumüller kündigte bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 22. Oktober weitere Aktionen im Bodenseekreis an.

Warnstreiks auch in Kitas angekündigt

Die Gewerlschaft will die Aktionen Schritt für Schritt ausweiten. Am Donnerstag sollen in Ulm die Beschäftigten von Stadtreinigung, Müllabfuhr und Wertstoffhöfen streiken. In Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sollen erstmals auch Kindertagesstätten bestreikt werden. In Stuttgart sollen am Montag auch Kitas und die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, der nach eigenen Angaben größte freie Träger für Kinder- und Jugendarbeit in Süddeutschland, in den Warnstreik mit einbezogen werden.