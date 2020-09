Die Gewerkschaft Verdi hat in Baden-Württemberg zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Der erste findet bei den Städtischen Baubetrieben in Friedrichshafen statt.

Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei den Städtischen Baubetrieben in Friedrichshafen die Arbeit niedergelegt. Die zweite Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst sei aus Sicht der Gewerkschaft enttäuschend verlaufen. Verdi fordert für die Beschäftigten in den Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn.

Verdi: Unter Lohngruppen brauchen mehr Geld

In Friedrichshafen habe man als Streikort bewusst die städtischen Baubetriebe ausgesucht, so die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Jutta Aumüller gegenüber dem SWR. Im Bauhof arbeiteten vor allem Menschen in den unteren Lohngruppen, die dringend mehr Geld bräuchten.

Weitere Aktionen im Bodenseekreis und in BW geplant

Der Warnstreik in Friedrichshafen, an dem auch der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann teilnimmt, wird nicht der letzte in der Region sein. Aumüller kündigte bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 22. Oktober weitere Aktionen im Bodenseekreis an.

Warnstreiks auch in Kitas angekündigt

Die Streiks sollen Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Am Donnerstag folgen Dienststellen in Ulm und der Region Ludwigsburg, wo in Bietigheim-Bissingen auch erstmals Kindertagesstätten bestreikt werden sollen. In Stuttgart sollen am Montag auch Kitas und die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, der nach eigenen Angaben größte freie Träger für Kinder- und Jugendarbeit in Süddeutschland, in den Warnstreik mit einbezogen werden.