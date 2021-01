Der Dezember in der Region Bodensee-Oberschwaben ist nach einem Schnee-Auftakt insgesamt zu warm gewesen. Das ergab die Datenauswertung der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. In den Nebelregionen am Bodensee war es demnach unterm Strich bis zu eineinhalb Grad zu warm, bis zu etwa drei Grad auf manchen Höhen im Allgäu. Während Anfang Dezember noch bis in tiefere Lagen so viel Schnee fiel, dass selbst bei Vogt und auf der Atzenberger Höhe Loipen gespurt werden konnten, folgte danach laut Wetterwarte überwiegend mildes Dezemberwetter. Die Niederschlagsmengen unterschieden sich deutlich: An der Berger-Höhe bei Wangen wurden gut 142 Liter pro Quadratmeter, nur knapp 30 Liter dagegen fielen in Wolpertswende.