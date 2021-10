Neue Folgen der Fernsehserie "Wapo Bodensee" in Radolfzell gedreht

per Mail teilen

Derzeit sind die Polizistinnen und Polizisten der Fernsehserie "Wapo Bodensee" wieder auf Verbrecherjagd zu sehen - eine weitere Staffel ist am Seeufer von Radolfzell (Kreis Konstanz) gedreht worden.

Im Vereinsheim des Wassersportclubs in Radolfzell war das Polizeirevier für die Fernseh-Produktion untergebracht. Tim Wilde spielt den raubeinigen Polizisten Paul Schott. SWR-Reporter Moritz Kluthe hat den Schauspieler am letzten Drehtag in einer Pause besucht. Dabei hat er erfahren, wie Tim Wilde über Umwege zur Schauspielerei gekommen ist und dass er durch die Serie zu einem großen Fan des Bodensees geworden ist.

Die neuen Folge von "Wapo Bodensee" mit Tim Wilde alias Paul Schott sind dienstags um 18:50 Uhr im Ersten zu sehen.