Verdi-Warnstreik der Bauhof-Mitarbeiter in Friedrichshafen

Verdi-Warnstreik der Bauhof-Mitarbeiter in Friedrichshafen

In der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst haben Warnstreiks in Baden-Württemberg begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Den Start machten Bauhof-Mitarbeiter in Friedrichshafen.