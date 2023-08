Es soll eine neue Touristenattraktion in Konstanz werden: Das 360-Grad-Konzil-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi. Doch seit dem Spatenstich im November ist auf dem Baugelände nichts passiert.

Die Bauarbeiten für das 360-Grad-Konzil-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi in Konstanz verzögern sich. Ursprünglich war der Baustart schon für Juni vorgesehen. Jetzt heißt es seitens des Bauherrn und Betreibers: In vier bis sechs Wochen geht es los mit dem Bau des Gebäudes am Konstanzer Ortseingang bei der Schänzle-Brücke. Man habe noch Verschiedenes an dem geplanten Rundbau optimiert und ein Windgutachten abgewartet. Seit dem symbolischen Spatenstich im vergangenen November ist auf dem Panorama-Gelände nichts passiert.

Für Asisi-Panorama: 50 Meter hoher Turm mit mehrfarbiger Fassade

Entstehen soll ein zylinderförmiger Turm, über 50 Meter hoch, mit einem Durchmesser von über 30 Metern, dessen mehrfarbige Fassade immer wieder ihr Erscheinungsbild ändert. In diesem Turm wird dann das 360-Grad-Panorama zum Konstanzer Konzil präsentiert.

Der Künstler Yadegar Asisi bei der Arbeit. © asisi

Die künstlerische Arbeit liegt im Zeitplan, sagt das Berliner Büro von Yadegar Asisi. Eröffnet werden soll das Panorama, das die Geschichte der Stadt zu Zeiten des Konstanzer Konzils von 1414 bis 1418 erlebbar machen will, im Frühjahr 2025.

Das Pergamon-Panorama in Berlin des Künstlers Asisi mit Besucherplattform von oben. Pressestelle Tom Schulze © asisi

In Leipzig, Berlin, Wittenberg und Pforzheim hat Asisi bereits solche monumentalen Rundbilder geschaffen, die viele Besucherinnen und Besucher anlocken. In Wittenberg hat er zum 500. Jahrestag der Reformation zum Beispiel ein Panorama-Gemälde mit dem Titel "Luther 1517" gestaltet. Dafür wurde er von der Stadt 2019 mit dem Lucas-Cranach-Preis ausgezeichnet.