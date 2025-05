Wann kommen in Biberach die Leih-E-Scooter?

Biberach wartet weiter auf Leih-E-Scooter, die nach einer Testphase vergangenen Herbst eigentlich ab diesem Frühjahr kommen sollten. Noch hat der Anbieter aber keine aufgestellt.

Der Anbieter Zeus will in Biberach Elektro-Roller zum Ausleihen aufstellen. Eigentlich sollten diese schon stehen. Aber in der Stadt sind derzeit keine Roller zu sehen. Der Anbieter beruft sich auf Lieferprobleme mit den Akkus für die Roller. Diese würden noch im Hafen von Rotterdam festhängen, teilte das Unternehmen dem SWR mit. Aber noch im Mai sollen 50 E-Scooter im Stadtgebiet verteilt werden.

Erfolgreiche Testphase

Der Biberacher Gemeinderat hatte zugestimmt, dass E-Scooter dauerhaft verliehen werden dürfen, auch wenn es in der Testphase lediglich 20 Leihvorgänge pro Tag gegeben hatte. Zum Vergleich: In Friedrichshafen liegt die Zahl der ausgeliehenen E-Scooter laut Stadtverwaltung gut 20 mal höher.

Der E-Scooter-Anbieter aus München, der auch in Konstanz, Singen und Wangen im Allgäu vertreten ist, sagt dazu, dass die Testphase in Biberach zu kurz gewesen sei. Grundsätzlich sei man aber zufrieden mit den Buchungszahlen gewesen. Allerdings bräuchte es noch mehr Abstellplätze für die Leih-Scooter in der Stadt.

Die Stadtverwaltung von Biberach kann zu den Problemen bei Zeus keine Angaben machen. Weder sei man über die derzeitige Situation informiert worden, noch sei der Wunsch nach mehr Abstellplätzen kommuniziert worden, so eine Stadtsprecherin.