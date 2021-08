per Mail teilen

Mit der Premiere des Theaterstücks "Die Niere" von Stefan Vögele beginnen Mittwochabend in Wangen im Allgäu die diesjährigen Festspiele. Mit im Ensemble ist auch Schauspielerin ChrisTine Urspruch, bekannt aus dem Münsteraner Tatort.

In dem Stück "Die Niere" geht es um Kathrin. Sie braucht eine neue Niere, ihr Ehemann Arnold hat dieselbe Blutgruppe. Ist er bereit zu spenden? Kathrin wird von der Wahl-Wangenerin ChrisTine (sie hat sich für diese Schreibweise ihres Namens entschieden) Urspruch verkörpert. Die Schauspielerin, die viele aus dem Münsteraner Tatort kennen, freue sich auf den Einsatz und endlich, nach corona-bedingter Pause, wieder vor Publikum stehen zu können, sagte sie im Vorfeld der Festspiele. Auch bei dem diesjährigen Familienstück "An der Arche um Acht" von Ulrich Hub wirkt sie mit.

Im Stück "An der Arche um Acht" spielt ChrisTine Urspruch eine Taube. Christoph Morlok

Zweiter Auftritt für Urspruch

Die prominente "Tatort"-Darstellerin Urspruch hat schon einmal gemeinsam mit Elisabeth Ebner und Florian Thunemann im Zusatzprogramm der Festspiele mitgewirkt. Die zwei Schauspielerinnen übernehmen diesmal in beiden Stücken die weiblichen Hauptrollen. Elisabeth Ebner eroberte vor zehn Jahren mit ihrer "Pippi Langstrumpf" die Herzen der Kinder. Sie kam danach immer wieder nach Wangen und spielte im Zunftwinkel.

ChrisTine Urspruch und Elisabeth Ebner haben schon einmal zusammen in Wangen auf der Bühne gestanden. Christoph Morlok

Für Zuschauer gilt 3-G-Regel

Die Freilicht-Aufführungen im Zunftwinkel an der Stadtmauer stehen unter der künstlerischen Leitung von Peter Raffalt. Bis Ende August ist "Die Niere" sechzehn Mal zu sehen, "An der Arche um Acht" wird 17 Mal gespielt. Bei schlechtem Wetter wird in der Stadthalle gespielt. Besucher müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Vor zwei Jahren zählten die Wangener Festspiele mehr als 6.000 Besucher.