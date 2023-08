per Mail teilen

Autofreie Innenstädte sind ein Reizthema: Für die einen bedeuten sie mehr Lebensqualität, andere machen sich Sorge um Umsatzeinbußen. Wangen im Allgäu sperrt die Altstadt derzeit testweise.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) wird an diesem Wochenende zum vierten und damit vorerst letzten Mal eine autofreie Innenstadt getestet. Wie an den zurückliegenden drei Wochenende sind ab Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, weite Teile der Altstadt für den Verkehr gesperrt.

Autos raus aus der Wangener Altstadt

Der Lieferverkehr darf noch rein in die Altstadt, alle anderen Fahrzeuge müssen draußen bleiben. Auch die Stadtbusse. Fußgänger und Radfahrer brauchen dann beim Straße queren nicht mehr auf den Autoverkehr achten. Die Grüne Offene Liste im Gemeinderat hatte sich für eine autofreie Innenstadt in Wangen stark gemacht und im Gemeinderat den Antrag für die Testphase eingebracht. Die Fraktion erhofft sich nach eigenen Angaben von einer autofreien Altstadt einen Beitrag zur "Steigerung der Attraktivität der Wangener Altstadt".

Autofreie Innenstadt in der Kritik

Die anderen Fraktionen sehen das Vorhaben kritischer, allen voran die CDU. Der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Matthias Bernhard, äußerte gegenüber dem SWR die Befürchtung, es könnten weniger Gäste und Einkaufskunden in die Stadt kommen. Auch Apotheken und Ärzte seien schlechter erreichbar. Und nicht zuletzt für die Bewohnerinnen und Bewohner seien Einschränkungen für den Autoverkehr von Nachteil, so Bernhard.

Christoph Morlok, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe, bestätigt den Eindruck, dass viele in der Innenstadt eine autofreie Zone kritisch sehen: "Die Händler in der Innenstadt finden die autofreie Innenstadt nicht gut", sagt er.

Wie geht es weiter nach der Testphase in Wangen?

Nach dem vierten Testwochenende wird sich der Gemeinderat von Wangen wieder mit der autofreien Innenstadt beschäftigen und klären, ob das Vorhaben weiter verfolgt wird. Die vier Testwochenenden sollen dabei auch analysiert und ausgewertet werden.