In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist seit Montag die B32-Ravensburger Straße gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Der Verkehr wird ab Amtzell-Geiselharz über Primisweiler und Niederwagen nach Wangen im Allgäu umgeleitet. Autofahrer müssen auf der Umleitungsstrecke und später wieder stadteinwärts Richtung Wangen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Von den Sanierungsarbeiten betroffen sind auch Busverbindungen in und um Wangen betroffen. Unter anderem wurden Haltestationen verlegt.