Es schneit im Allgäu, in Oberschwaben und am Bodensee

Alles weiß: In der Region Bodensee-Oberschwaben bedeckt der Schnee, Dächer, Wiesen und Bäume. Die weiße Pracht führte schon zu einigen Glätteunfällen.

In den Kreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee kam es laut Polizei am Mittwoch zu rund 40 wetterbedingten Unfällen. Meist blieb es bei Blechschäden. Auch in den Kreisen Biberach und Konstanz kam es zu Unfällen. Eine 18-Jährige kam beispielsweise am Mittwochmorgen mit ihrem Auto auf der B30 von Ulm in Richtung Biberach laut der Polizei auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen mehrmals gegen eine Leitplanke. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

In Eigeltingen (Kreis Konstanz) kam eine 35-jährige Autofahrerin wegen falscher Bereifung ebenfalls am Mittwochmorgen bei Schneeglätte ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun, eine Laterne und ein anderes geparktes Auto. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Sie selbst blieb unverletzt.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Oberschwaben

Der Deutsche Wetterdienst hat für Mittwoch mit bis zu 30 Zentimetern Neuschnee in Oberschwaben und im Allgäu gerechnet. Unterhalb von 700 Metern sollte es im Laufe des Tages auch gefrierenden Regen geben.

Was Autofahrer ärgert, ist für andere ein schönes Bild vom Winter. Eindrücke vom Schnee im Allgäu aus Eglofs und Wangen im Allgäu im Video: