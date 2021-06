Das Polizeipräsidium Ravensburg ermittelt derzeit einen außergewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung. In einem Hotelneubau in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) sollen bislang unbekannte Täter in rund 50 Zimmern unter anderem Rohrleitungen angebohrt und einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht haben. Die Polizei verdächtigt zwei Arbeiter als Täter. Ihr Auftraggeber, ein Subunternehmer, soll sie angeblich nicht bezahlt haben. Es gebe Hinweise, dass sie in den Hotelwänden Eier versteckt hätten und nur sagen wollen wo, wenn das Geld fließe. Deshalb könne es auch um Erpressung gehen, so die Polizei. Nichts zuschulden kommen lassen habe sich der Bauherr des Hotels.