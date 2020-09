Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben finden von Freitag bis Sonntag die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft organisierten Deutschen Waldtage statt. Sie stehen unter dem Motto: "Gemeinsam! Für den Wald". Es geht um den Schutz des Waldes, der derzeit sehr unter Trockenheit und Schädlingsbefall leidet. So erklingt etwa am Freitag eine kleine Abendmusik im Burrenwald in Biberach mit Jagdhörnern, in Tettnang wird am Samstag ein Tag im Wald für die ganze Familie angeboten. Weitere Veranstaltungen gibt es in Isny im Allgäu, in Scheidegg sowie im Landkreis Konstanz auf dem Bodanrück und in Stockach.